Filippo Inzaghi est un peu en colère contre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Redoutable renard des surfaces en son temps, l'ancien attaquant italien ne peut toutefois que s'incliner face à des machines à buts comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Tout en encensant les deux Lionel Messi et Cristinao Ronaldo, Filippo Inzaghi a expliqué en plaisantant pourquoi il éprouve aussi une certaine rancœur à leur égard.

"Qu'il devienne un buteur si extraordinaire (Ronaldo), je ne le pensais peut-être pas. Je le porte comme exemple dans mon vestiaire parce que je sais comment il s'entraîne", a confié l'actuel coach de Benevento pour La Gazzetta dello Sport. "Mais je suis un peu en colère contre lui et Messi : à cause d'eux, il semble que Raúl et moi avons marqué peu en Coupe d'Europe..."

Il est vrai qu'avec respectivement 128 et 114 buts en Ligue des Champions, CR7 et la Pulga ont depuis longtemps distancé Raúl (71 buts), jadis meilleur buteur de l'histoire de la C1, et Inzaghi bloqué à 46 pions.