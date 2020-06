🎥 Il y a 10 ans, au Mondial 2010 : les larmes de Jong Tae-Se durant l'hymne nord-coréen

En 2010, le monde avait les yeux tournés vers l'Afrique du Sud. Il y a dix ans jour pour jour, le Brésil peinait à se débarrasser de la Corée du Nord ; l'image que tous retiendront, ce sont les larmes de Jong Tae-Se avant la rencontre ...

Le 15 juin 2010, l'hymne nord-coréen retentit pour la première fois en Afrique du Sud et les larmes de l'attaquant des Chollimas, Jong Tae-Se, marqueront les esprits. Les rumeurs à l'époque, voulaient que Jong, né au Japon, ait versé des larmes en pensant aux personnes qu'il connaissait et étaient emprisonnées dans des camps au pays ; une "fake news", le joueur étant juste submergé par l'émotion d'entendre au Mondial l'hymne de l'équipe nationale pour laquelle il a toujours voulu jouer, même s'il n'a jamais vécu en Corée du Nord et alors que le Japon et la Corée du Sud le sollicitaient.

Jong Tae-Se décrochera ensuite un transfert à Bochum, en D2 allemande, et deviendra par après le premier joueur nord-coréen à évoluer en Bundesliga lorsqu'il signera au FC Cologne.