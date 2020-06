Michel Preud'homme explique pourquoi il a choisi Philippe Montanier pour lui succéder

Le vice-président du Standard va dorénavant conseiller le matricule 16.

Michel Preud'homme a évoqué les Diables Rouges (à lire ICI) mais aussi comment il envisage son nouveau rôle au Standard. "Je vais conseiller tout le monde. Je suis toujours en contact avec le personnel technique, mais je ne deviendrai pas directeur technique", précise-t-il à nos confrères de Sporza.

"Benjamin Nicaise assumera ce rôle. Je vais le former. Et bien sûr, le nouveau coach pourra aussi venir me voir. C'est bien pour un entraîneur d'avoir quelqu'un au conseil d'administration qui connaît aussi quelque chose au football. Ne vais-je pas trop m'en mêler ? Il n'y a pas de danger. Mais il peut me poser toutes ses questions. Il est rare que l'ancien entraîneur choisisse son successeur et reste dans le club. Je lui donne toutes les informations. Il n'a donc pas besoin de tout analyser à nouveau. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps, ce qui est un grand avantage", a ajouté MPH au sujet de Philippe Montanier.

Preud'homme explique ensuite pourquoi il a choisi le Français pour lui succéder. "Le nouvel entraîneur a une forte personnalité et peut supporter la pression. À la Real Sociedad et à Lens, il a également acquis de l'expérience dans des circonstances difficiles. Sa façon de jouer s'accorde avec ce qui est déjà là. Et bien sûr, la langue est importante. De plus, il connaît déjà le Standard. Il a travaillé dans le Nord de la France et connaît donc déjà le club et le football belge. Était-il le premier choix ? C'est difficile à dire. Vous parlez à différents coachs puis tout est une question de feeling", a conclu MPH.