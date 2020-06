Radja Nainggolan s'exprime sur sa relation avec Antonio Conte : "J'aurais aimé travailler avec lui"

Souvent accusé d'avoir entretenu des mauvaises relations avec Antonio Conte, Radja Nainggolan a évoqué ses rapports avec l'entraîneur de l'Inter Milan.

Joueur emblématique de l'AS Roma durant quatre saisons, Radja Nainggolan avait choisi de quitter le club de la capitale pour rejoindre l'Inter Milan en juillet 2018. Après un premier exercice complet (36 matchs joués), l'arrivée de Antonio Conte sur le banc des Nerazzurri a poussé le Diable Rouge (30 capes) vers la sortie.

En effet, peu de temps après la venue de l'entraîneur italien (arrivé en mai 2019), le milieu de terrain de 32 ans a été envoyé en prêt du côté de Cagliari, son ancien club. Un départ qui avait été expliqué à l'époque par des tensions entre l'ancien coach de Chelsea et le joueur formé au Beerschot.

Ainsi, dans un live diffusé sur Twitch, Radja Nainggolan a formulé des regrets concernant leur impossibilité de collaborer ensemble. "J'aurais aimé travailler avec lui, j'aime les gens qui parlent clairement et c'est quelqu'un qui vous dit les choses en face, avec moi il a toujours été transparent depuis le début." Des propos qui laissent également envisager que le joueur ne jouera plus sous les ordres de Antonio Conte, et donc sous les couleurs du club milanais avec qui il est encore sous contrat...