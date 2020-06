Antoine Griezmann se fait dézinguer par un ancien joueur du Real Madrid

Beaucoup d'observateurs se demandent si le champion du monde a bien fait de quitter l'Altético Madrid l'été dernier pour rejoindre le FC Barcelone.

L'ancien joueur du Real Madrid, Javier Balboa n'a pas épargné Antoine Griezmann (29 ans, 38 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison). "C'est l'un des meilleurs joueurs d'Europe et il va au Barça, où se trouvent Messi et Suarez, mais on ne le voit pas sur le terrain. S'ils ne t'ouvrent pas d'espaces, alors tu dois y faire face. J'ai traversé de nombreux pays et je l'ai fait", a indiqué l'ex-Merengue pour l'émission El Chiringuito.

"J'ai l'impression que nous parlons d'enfants, d'un garçon de 14 ans. C'est un champion du monde. Ne peut-il pas s'adapter au jeu de Messi et Suarez au Barça ? C'est une question d'attitude, de volonté. Braithwaite fait ça alors qu'il arrive de Leganés. Il fait les choses calmement et ne se cache pas sur le terrain", a conclu Balboa