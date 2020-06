Zulte Waregem ramène une vieille connaissance pour encadrer les jeunes

Zulte Waregem a annoncé le retour de Frederik D'Hollander au club à la tête de l'équipe U18 et pour l'encadrement des jeunes.

Frederik D'Hollander (44 ans) était jusqu'en 2015 le meilleur buteur de l'histoire du Essevee, où il a évolué de 2001 à 2006. Après avoir déjà entraîné le Jong Zulte pendant six saisons, D'Hollander va rejoindre la cellule de formation du Gaverbeek, en combinaison avec un poste d'entraîneur des U18 et d'adjoint pour gérer le noyau B. Un rôle central dans le lien entre les équipes de jeunes et l'équipe A.