Philippe Montanier a évoqué les premiers contacts, ses ambitions et ce qu'il peut apporter au Standard

Ce mardi après-midi, le Standard de Liège présentait son nouvel entraîneur à la presse.

Philippe Montanier était présenté à la presse ce mardi 14h à Sclessin. Le nouvel entraîneur du Standard a expliqué comment s'étaient noués les premiers contacts. "Je n'ai jamais connu ce genre de procédure. La prise de contact remonte à plusieurs semaines. Nous avons eu plusieurs entrevues via Zoom. Le Standard a voulu savoir si je convenais au club, et si j'étais compatible avec l'ADN du club. ll a fallu montrer patte blanche mais ça m’a beaucoup plu en fait. Si je réponds favorablement au club, c’est parce que je suis intéressé", a souligné le technicien français.

L'ancien coach de Lens a ensuite expliqué ce qu'il pouvait apporter au club. "Tout le monde connaît le Standard en France, même mon assureur connait le club. Un club historique, la ferveur des supporters dans un stade bouillant et comble à chaque rencontre à domicile. Puis l'Académie et un centre d'entraînement de haut niveau. Tout cela a influencé mon choix, je viens ici pour apporter ma pierre à l'édifice. Ma touche personnelle que vous verrez sur le terrain. Voilà mon objectif est aussi de m'appuyer sur ce qui a été fait", précise le successeur de Michel Preud'homme.

L'ancien coach de la Real Sociedad et de Rennes entre autres a aussi parlé de ses ambitions. "Amener l'équipe le plus haut possible. La concurrence est rude en Jupiler Pro League avec le Club de Bruges, La Gantoise, Charleroi et l'Antwerp. Il faudra repousser nos limites et accéder aux playoffs 1 évidemment. On se fixera les objectifs au fur à mesure des matchs", a conclu Montanier.