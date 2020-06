Lyon va devoir se résigner dans le dossier Memphis Depay

L'Olympique Lyonnais aimerait conserver Memphis Depay mais ce dernier se dirige indéniablement vers un transfert hors de l'Hexagone.

Arrivé en 2017 chez les Gones en provenance de Manchester United, Memphis Depay va-t-il quitter la France et la Ligue 1 dans les prochaines semaines?

D'après CalcioMercto, la réponse est positive. Le site italien annonce en effet que l'attaquant hollandais est assez courtisé et qu'en plus il a des envies d'ailleurs. Il l'avait d'ailleurs exprimé en début de saison, assurant qu'il aimerait jouer dans un club plus huppé. Ensuite, l'ancien du PSV s'est gravement blessé au genou.

Mais cette blessure ne décourage pas les clubs désireux d'acquérir Memphis. Everton et l'AC Milan sont pour le moment les plus intéressés. Le Lyonnais voudrait lui de son côté retrouver la Premier League, qu'il a déjà connu avec les Red Devils. On parle d'un montant de 30 millions d'euros pour ce transfert.