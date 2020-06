Officiel : Roméo Lavia, grand talent du RSC Anderlecht, annonce son départ

On le sentait venir depuis plusieurs semaines : le grand talent Roméo Lavia (16 ans) a annoncé son départ du RSC Anderlecht.

Coup dur pour le projet "In Youth We Trust" : alors que certains espéraient encore pouvoir découvrir le grand talent Roméo Lavia (16 ans) sous les couleurs du RSC Anderlecht, le jeune défenseur a officialisé ce jeudi soir son départ du club, alors que la direction bruxelloise avait fait de son premier contrat pro une priorité.

Lavia imite donc les Januzaj, Lokilo, Bossaerts, Svilar ou encore Musonda et devrait filer à l'anglaise : Manchester City pourrait bien être le point de chute du jeune joueur, également capable de jouer au milieu de terrain. On lui souhaite plus de succès que certains jeunes talents partis trop tôt ...