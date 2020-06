Rejouer la trentième journée ? Franky Van der Elst ne veut pas en entendre parler : "Seulement onze joueurs sous contrat au-delà de 2020 du côté du KVO"

Alors qu'il était pourtant exclu de disputer la 30ème journée de Jupiler Pro League, il semblerait que cette option se profile soudainement à l'horizon.

Mardi, le président de la Fédération Mehdi Bayat a déclaré que disputer la 30ème journée était une option s'il n'y a pas d'autre solution. Mercredi, la Pro League a également mis l'option sur la table lors de la procédure engagée par Waasland-Beveren devant l'Autorité belge de la concurrence (ABC). Le grand perdant si la trentième journée de JPL avait lieu serait Ostende.



"Il serait très difficile de se préparer pour un match aussi important après trois mois de repos quasiment", a confié Franky Van der Elst auprès de Sporza. "Puis ce serait très compliqué d'un point de vue mental, physique et contractuel avec les joueurs en fin de contrat", a souligné le coach adjoint du KVO.



"Pour l'instant, nous n'avons seulement qu'onze joueurs sous contrat au-delà de 2020. Heureusement, nous avons encore un gardien de but (Fabrice Ondoa). Peut-être que les contrats des joueurs pourront être renouvelés, mais même dans ce cas, il y aurait un problème. Je ne vois pas Wout Faes, qui a déjà signé avec Reims, revenir. Je ne le ferais pas moi-même", ajouté l'ancien Diable Rouge.



"La Pro League a manqué l'occasion d'éviter toutes ces procédures en ne voulant pas débuter le nouvel exercice avec 18 clubs. Elle voulait conserver 16. équipes en D1A et je pense que c'était la plus grosse erreur. Elle doit entamer une nouvelle procédure et compter 18 clubs au sein de l'élite", a conclu Franky Van der Elst.