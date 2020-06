Aux Francs-Borains, Roman Ferber veut "retrouver le plaisir"

Prêté aux Francs-Borains par l'USG, l'ancien du Sporting Charleroi Roman Ferber va tenter de se relancer.

Reculer pour mieux sauter ? Roman Ferber ne le voit pas forcément comme ça. "C'est clair que certains verraient ça comme un pas en arrière, mais je ne pense pas dans ces termes. Pour moi, ce qui compte, c'est de retrouver du plaisir", affirme l'attaquant prêté par l'Union aux Francs-Borains.

"Et du temps de jeu, même si je devrai le mériter ici aussi". Reste que le buteur sera paradoxalement plus sous pression en descendant d'un échelon. "Mes faits et gestes seront scrutés, oui, ça peut être vu comme une forme de pression mais ça ne me fait pas peur. C'est un plaisir d'être là", souligne Ferber. "Soyons honnêtes, c'était difficile pour moi à l'Union. Ici, je sais que je peux apporter beaucoup l'équipe et que l'équipe peut m'apporter beaucoup. J'avais notamment fort envie de travailler avec Dante Brogno", se réjouit enfin l'ancien joueur du Sporting Charleroi.