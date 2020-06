Olivier Verdon satisfait de son passage en Belgique : "Ce prêt m'a permis de franchir un cap"

Le défenseur central avait été prêté à Eupen par le Deportivo Alavés la saison dernière.

Olivier Verdon s'est rapidement imposé du côté d'Eupen la saison dernière où il a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues. Le défenseur central fait d'ailleurs partie des grands artisans du maintien eupenois en D1A. "Que de bons souvenirs dans ce club", nous confie Verdon. "J'ai tout de suite été très bien accueilli et mis à l'aise. Ce prêt en Belgique m'a permis de franchir un cap. Et j'avoue que si l'occasion se représente un jour, je ne dirai pas non à un retour en Jupiler Pro League", souligne l'international béninois qui n'évoluera plus chez les Pandas lors du prochain exercice.

Eupen avait pourtant essayé de conserver le joueur. "C'était un prêt sans option d'achat, mais Eupen a contacté mes agents fin février pour savoir ce qui serait possible. Le club envisageait un transfert définitif. Puis il y a eu la pandémie de coronavirus et confinement. Plus tard, Eupen est revenu vers moi pour me dire que financièrement, il ne serait pas possible de me transférer", souligne le joueur âgé de 24 ans.

Olivier Verdon retourne donc au Deportivo Alavés. "Je sens que j'ai progressé tant sur le plan humain que sportif. Je sors grandi de cette années à Eupen. Le Deportivo m'a dit que je recevrai ma chance. Je vais donc effectuer la préparation avec le club et je donnerai tout afin de pouvoir faire mes preuves en Liga. J'ai hâte de me mesurer à des joueurs comme Lionel Messi, Eden Hazard et Karim Benzema", a précisé l'ancien joueur de Sochaux qui regrette de ne pas avoir pu faire ses adieux. "Dommage de ne pas avoir pu disputer ce dernier match au Kerhweg devant les fans et faire le tour du stade pour les remercier et leur dire au revoir", a conclu Verdon.