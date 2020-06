Coup de poker gagnant, polémique activée

Zinedine Zidane a tenté un coup de poker en se privant d'Hazard et de Modric au coup d'envoi, bien lui en a pris. Gérard Piqué doit lui fulminer dans son canapé.

Le Real est l'équipe en forme de ce championnat post-confinement et les Merengues avait au coup d'envoi l'occasion de prendre la main dans cette Liga. Zidane l'a annoncé en conférence de presse, le résultat du Barça ne change rien pour lui. Dès l'annonce de la compo, on a directement pu se rendre compte que c'était le cas. Exit Eden Hazard et Modric, Vinicius est de retour dans l'équipe, tout comme James Rodriguez, sorti du placard pour la cinquième fois de la saison. Match important ou pas, Zizou a un plan et le suit à la lettre.

45 minutes d'observation

Les Madrilènes sont prudents avant la pause. Benzema décroche un peu plus qu'à l'habitude et si Vinicius se démène, il est toujours hésitant dans le dernier geste. Ces deux hommes se sont d'ailleurs créés les deux meilleures occasions de la première période. James Rodriguez est lui à court de rythme et non seulement cela se voit, mais cela se ressent dans le jeu de la Maison Blanche. De son côté, Courtois passe une soirée bien tranquille.

Zidane fait tout de même confiance au même onze pour le début du second acte et les joueurs le lui rendent bien.Vinicius met le feu sur le côté, est légèrement accroché au moment de frapper: c'est un penalty léger qui permet à Sergio Ramos de planter son 68ème but en Liga (50', 0-1). Ce total fait de lui le défenseur le plus prolifique de l'histoire de la Liga.

La Real Sociedad, toujours dans la course pour une place en Ligue des Champions, va alors devoir faire ce qu'elle sait faire d'habitude: jouer au football. Adnan Januzaj entre au jeu, trompe d'ailleurs Thibaut Courtois mais Merino traine en position de hors-jeu: but annulé.

Cette décision était le tournant du match, car dans la minute qui suit, un centre en cloche aboutit chez Benzema, qui contrôle de l'épaule avant de planter le deuxième. Le staff de l'équipe visitée n'est pas d'accord, réclame une main, mais l'arbitre ne veut rien entendre et valide le but du Français (70', 0-2). Les Basques ne vont cependant pas baisser les bras et mettre la pression sur une défense amputée de Sergio Ramos, descendu de la pelouse sur blessure. Le Real plie, ne rompt pas et s'impose.

Cette rencontre remportée pas les Madrilènes va cependant laisser des traces dans la presse espagnole: Piqué avait annoncé que le Real était avantagé par les arbitres. Il est clair que les supporters Catalans ont dû voir Vinicius tomber tout seul et une main de Benzema. Ceux du Real se félicitent des deux décisions. Cette édition 2019-2020 de la Liga n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre.