📷 Matias Suarez n'a pas oublié Anderlecht

MĂȘme s'il porte actuellement le maillot de River Plate, Matias Suarez a toujours le Sporting d'Anderlecht dans son coeur.

On peut être à l'autre bout du monde mais ne pas oublier d'où on vient. Matias Suarez a toujours porté Anderlecht dans son coeur et un récent post Instagram le prouve.

A l'occasion de la fête des pères, l'ancien numéro 9 du Parc Astrid, Soulier d'Or en 2011, a posté sur les réseaux sociaux une photo de son fils... portant fièrement le maillot du Sporting.

Cette saison, Suarez a marqué 7 buts et délivré 8 passes décisives pour le compte de River Plate.