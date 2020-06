Officiel: Mario Pasalic va rester à l'Atalanta

L'Atalanta a annoncé la nouvelle ce lundi. Mario Pasalic, qui était prêté par Chelsea en italie, va rester dans le club de Timothy Castagne.

Le club lombard a en effet levé l'option qui était de 15 millions d'euros. Le club n'a pas communiqué sur la durée du contrat. Pasalic était à Bergame depuis juillet 2018.

Avant, le Croate a porté les couleurs du Spartak Moscou, Monaco, Elche ou encore l'AC Milan. Il a été formé en Croatie, à Hadjuk Split.

#SuperMario resta con noi! 🦸🏼‍♂️🇭🇷

Il centrocampista croato acquistato a titolo definitivo!



Mario #Pašalić stays with us! 🖤💙

Our #88 is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/6sHQhzjNSi