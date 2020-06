Le dernier match de Jan Vertonghen avec les Spurs?

Le temps file et les Spurs et Jan Vertonghen n'ont toujours pas trouvé d'accord.

Il reste huit jours de contrat à Jan Vertonghen et on ne sait toujours pas si le Diable Rouge va signer un nouveau contrat, pour terminer la saison avec Tottenham. C'était le souhait affiché par José Mourinho, mais le Portugais s'est pourtant passé de son défenseur belge pour la reprise, vendredi, contre Manchester United.

On devrait toutefois en savoir plus ce lundi: c'est la date butoir fixée aux joueurs qui, comme Jan Vertonghen, sont en fin de contrat. Et s'il ne prolonge pas de quelques semaines l'aventure, le Diable Rouge disputera alors son dernier match, mardi, contre West Ham.