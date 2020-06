Le Racing Genk présente à son tour ses nouveaux maillots

Zulte Waregem, Standard et le FC Bruges avaient déjà présenté leurs maillots pour la saison 2020-2021 ; place au Racing Genk.

Kristian Thorstvedt a ainsi eu l'honneur de dévoiler le maillot domicile du Racing Genk via les réseaux sociaux, tandis que Carlos Cuesta a endossé le nouveau maillot "away" des Limbourgeois. Un look assez classique pour le KRC Genk.