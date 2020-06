L'équipementier du KV Ostende sera unique en Belgique

Ari Skulason (ci-dessus) va donc troquer sa vareuse Joma pour une Kipsta (photo ci-dessous), le KV Ostende devenant la seule équipe de D1A à être équipée par la marque de Decathlon.

Het huisvoetbalmerk van @Decathlon , Kipsta, zal de komende 2 seizoenen outfits leveren voor eerste ploeg én jeugd. Kevin Vandendriessche legde alvast zijn fysieke testen af met Kipsta en was zeer te spreken over de kwaliteit en de look.