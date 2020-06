Malines ouvre la porte aux jeunes: deux talents intégrés au noyau A

Leur objectif est déjà tout tracé: convaincre Wouter Vrancken de leur donner une chance.

La préparation va bon train à Malines et comme le confirme le club sur les réseaux sociaux: Wouter Vrancken et son staff ont décidé d'ouvrir la porte du noyau A à deux jeunes joueurs du crû. Dylan Dassy, un latéral gauche international U17, et Bas Van den Eynden un médian de 18 ans qui est lui aussi passé par l'équipe nationale des moins de 17 ans.

Suivront-ils le chemin tracé par Aster Vranckx la saison dernière? C'est évidemment le but. "Ces deux jeunes talents de notre centre de formation auront la chance de se tester avec le noyau A durant la préparation", explique le Kavé sur Twitter.