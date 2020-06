Du PSG au Borussia Dortmund, le bon choix pour Thomas Meunier ?

Après quatre saisons passées au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier s'est engagé aujourd'hui avec le Borussia Dortmund. Une bonne décision ?

Arrivée en juillet 2016 au PSG, Thomas Meunier a quitté le club de la capitale, lui qui arrivait en fin de contrat le 30 juin prochain. Le Diable Rouge tourne donc une page importante de sa carrière, lui qui a disputé 128 matchs toutes compétitions confondues avec les Rouge et Bleu. Le défenseur de 28 ans a signé un nouveau bail avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2024. Un choix de carrière intelligent. Pourquoi ?

Une collaboration prometteuse avec Lucien Favre

La saison prochaine, Thomas Meunier évoluera sous les ordres de Lucien Favre. Une collaboration qui pourrait permettre à l'ancien joueur du Club Bruges de franchir un cap. En effet, par le passé, l'homme de 62 ans a prouvé qu'il savait faire progresser ses latéraux, comme en témoignent les évolutions récentes de Raphaël Guerreiro et Achraf Hakimi au BVB ou bien celles plus anciennes de Ricardo Pereira et Dalbert Henrique lorsqu'il était en poste à Nice.

Sur le terrain, le défenseur de 28 ans devrait facilement trouver sa place dans le 3-4-3 des Schwarz-Gelben puisqu'il est logiquement destiné à occuper le couloir droit dans un rôle de piston. Un registre dans lequel a déjà évolué le natif de Saint-Ode et qui lui convient bien. Ainsi, le 3-4-3 lui permettra de mettre en avant ses qualités offensives, puisqu'il jouera presque comme un ailier, tout en étant capable de compenser ses erreurs défensives grâce à la défense à trois.

Une place à prendre dans le couloir droit ?

Par ailleurs, l'arrivée de Thomas Meunier au Borussia Dortmund répond parfaitement aux besoins de l'équipe. En effet, avec le départ annoncé de Achraf Hakimi, qui devrait bientôt retourner au Real Madrid, le BVB devait impérativement trouver un nouvel élément pour le remplacer. Ainsi, le joueur formé à Virton semble bien placé pour assurer sa succession et ne devrait pas avoir trop de concurrences, à moins que les Borussen choisissent de recruter un back droit supplémentaire.

Bien que Lukasz Piszczek (35 ans) a récemment prolongé son contrat, le défenseur polonais devrait principalement évoluer en défense centrale la saison prochaine, ce qui laisserait alors le champ libre à l'international belge pour s'imposer dans le couloir. De son côté, l'autre latéral droit de l'effectif, Mateu Morey (20 ans), n'a que très peu joué avec l'équipe première cette saison (105 minutes) et ne semble pas faire office de concurrent sérieux.

Par conséquent, sur le papier, la signature de Thomas Meunier au Borussia Dortmund a tout d'une bonne affaire. Le Diable Rouge (40 capes) arrive pour compenser le départ de Achraf Hakimi et ne devrait pas avoir trop de mal à se faire une place dans le onze de départ des Borussen. Reste malgré tout à savoir si le défenseur de 28 ans offrira satisfaction sur le terrain...