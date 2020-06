Le K11 veut un représentant en plus au sein du conseil d'administration de la Pro League

Pour rappel, le K11 reprend les 11 clubs de la Pro League qui ne font pas partie du G5 (qui comprend Anderlecht, le Standard, le Club de Bruges, Genk et Gand).

Le K11 veut plus d'importance au sein du conseil d'administration de la Pro League. Actuellement, neuf places sont accordés au sein du conseil d'administration (quatre représentants du G5, quatre pour le K11 et un pour la D1B). Les huit mandats du G5 et du K11 arrivent à expiration et l'assemblée générale de la Ligue Pro votera le 2 juillet pour les remplacer.

Certaines personnes, comme le président du Cercle de Bruges Vincent Goemare, a critiqué le grand pouvoir d'influence du Top 5 belge. De son côté, Medhi Bayat a évoqué un conseil d'administration avec un représentant en plus pour le K11. Le conseil d'administration pourrait donc contenir dix sièges.

Cette proposition sera discutée ce vendredi par le conseil d'administration avant l'assemblée générale du 2 juillet.