Un nouveau terrain inspiré de celui de City pour Anderlecht: "C'était le principal souhait de Vincent Kompany"

Le Sporting d'Anderlecht a son nouveau terrain. L'herbe y est pour l'instant encore clairsemée, mais l'investissement devrait vite porter ses fruits. "C'était la seule demande de Vincent Kompany", précise Karel Van Eetvelt.

Car c'est d'un investissement d'un million d'euros dont on parle. Un sacré montant pour un club comme le Sporting, mais c'est Vincent Kompany qui a insisté.

"Vincent Kompany voulait un terrain comme celui de City"

Comme le confirme Karel Van Eetvelt: "Quand j'ai demandé à Vincent, en janvier, ce qu'il voulait absolument, il m'a directement dit qu'il voulait un terrain sur lequel on peut développer un bon football. C'était son principal souhait et c'est pour ça que nous avons consenti un tel investissement."

Un investissement qui convient également à la philosophie que veut développer le Sporting: d'un point de vue financier, la priorité sera toujours accordée à l'aspect sportif. "C'est là-dessus que nous voulons construire nous succès futurs", ajoute le CEO du Sporting. Et c'est donc sur une pelouse de qualité que les Mauves espèrent reconquérir leur statut de plus grand club du pays. "Vince voulait un terrain comme à Manchester City et il l'a obtenu."