Les plans de Karel Van Eetvelt pour redresser la barre avec Anderlecht

Arrivé à Anderlecht pour aider et moderniser le club, Karel Van Eetvel a une vision précise de ce qui attend le Sporting dans les prochaines années.

Car pour lui, Anderlecht est resté trop silencieux ces dernières années. "Le problème d'Anderlecht, c'est l'absence de renouvellement. Le dernier qui a innové, c'est Michel Verschueren avec ses loges. Ensuite, il y a encore eu un changement structurel qui a rendu le club plus fort: l'académie des jeunes de Neerpede. Deux changements en quarante ans: une entreprise qui se transforme aussi peu court à sa perte."

"Nous allons miser sur trois choses. D'abord, nous voulons investir dans un staff sportif qui correspond au style d'Anderlecht et qui est meilleur marché. Ensuite, nous allons mieux commercialiser notre club, à l'image de ce qui se fait en NBA. Mais je ne veux pas en dire plus. Et enfin, il y a les infrastructures."