La statistique qui prouve que Kevin De Bruyne marche sur la Pemier League

Avec 11 buts et 17 assists en 2019/2020, Kevin De Bruyne est le joueur le plus décisif d'Angleterre.

En transformant le penalty obtenu par Gabriel Jesus hier soir face à Newcastle en quart de finale de la FA Cup (37e minute), Kevin De Bruyne a inscrit son centième but en club mais aussi son douzième but de la saison. Une réalisation qui fait de lui le joueur le plus décisif évoluant en Angleterre.

En effet, si l'on prend uniquement en compte les compétitions nationales anglaises (Premier League, FA Cup, EFL Cup) et que l'on exclut la Ligue des Champions, l'ancien joueur de Wolfsburg a inscrit 11 buts et délivré 17 passes décisives en 2019/2020. Il devance donc Mohamed Salah (17 buts et 7 passes décisives) ou encore son coéquipier Sergio Aguero (21 buts et 4 assists). Un chiffre qui vient souligner tout le talent du Diable Rouge.