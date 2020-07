Paul Clement, le nouvel entraîneur du Cercle de Bruges : "J'attendais le bon défi et je l'ai trouvé"

L'ancien adjoint de Carlo Ancelotti à Chelsea, au Paris Saint-Germain, au Real Madrid et au Bayern Munich est le nouvel entraîneur du Cercle de Bruges.

Paul Clement est le nouvel entraîneur du Cercle de Bruges. Après sa période comme adjoint, Clement avait entraîné Derby County, Swansea City et Reading où il a pris la porte au mois de décembre 2018. "J'en ai profité pour me reposer mais il était temps pour moi de recommencer à entraîner", a déclaré l'Anglais qui a signé un contrat de trois saisons en Venise du Nord.

"J'ai repensé à mes bonnes et mauvaises expériences. J'ai étudié le football moderne et j'espère pouvoir appliquer ma nouvelle vision au Cercle de Bruges. J'avais des offres comme adjoint mais je voulais être entraîneur principal. J'attendais le bon défi et je l'ai trouvé au Cercle notamment grâce à la collaboration avec l'AS Monaco. Je ne connais pas bien la compétition belge mais je vais y remédier le plus vite possible. C'est le cinquième championnat différent où je travaille, j'ai l'habitude", a conclu l'ancien adjoint d'Ancelotti qui prendra l'équipe en charge à partir de lundi.