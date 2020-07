Un coup dur pour Chelsea dans la course à la C1?

Les Blues maintiennent le cap, mais ont peut-être perdu un élément clé.

Grâce à Olivier Giroud, Willian et Ross Barkley, Chelsea a ajouté trois points à sa besace, samedi soir, et conserve sa quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions, malgré la pression de Manchester United. Mais Frank Lampard n'a pas enregistré que des bonnes nouvelles lors de cette rencontre contre le Watford de Christian Kabasele.

La sortie de N'Golo Kanté est, en effet, un motif d'inquiétude pour le coach londonien. Le Français, remplacé par Billy Gilmour à un quart d'heure du terme souffre des ischios-jambiers et pourrait être sur le flanc pour un moment. "Il passera un scanner ce dimanche et on en saura plus, mais je crains que ce soit un problème pour notre rencontre de mardi contre Palace", a confirmé Lampard en conférence de presse.