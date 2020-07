Anderlecht commence à dégraisser son noyau : un attaquant devrait quitter le club

Kenny Saief pourrait rester à Gdansk, Mohammed Dauda a des propositions au Danemark... Anderlecht commence lentement à envisager la possibilité de réduire le noyau. Ils seront également bientôt débarrassés d'Isaac Kiese Thelin s'ils parviennent à conclure un accord avec Malmö.

Thelin est actuellement prêté au club suédois Malmö. Le club veut le garder et à Anderlecht, il n'a plus de perspective d'avenir. Un accord est donc sur le point d'être conclu. Thelin a également évoqué le fait de prolonger son séjour en Suède. "Je m'amuse beaucoup à Malmö", déclare l'attaquant dans les médias suédois.

Le joueur le sait, il n'apparaît plus dans les plans de Vincent Kompany. "Ici, tout se passe bien. Les nombreuses minutes de jeu m'ont rendu plus fort. Et je ressens la confiance des coéquipiers", a-t-il conclu.