Un Clasico pour Pâques !

La Pro League a déjà dévoilé les dates de deux rencontres pour la prochaines saison: le Clasico au Standard et Club Bruges - Gand.

En guise de mise en bouche et avant de dévoiler un calendrier complet d'ici 13h15, la Pro League a annoncé les dates du prochain Clasico au Standard et celle de la bataille des Flandres entre le Club Bruges et La Gantoise.

Ces deux rencontres se disputeront lors de la 28ème journée, c'est à dire du 02 au 05/04/2021.