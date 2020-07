William Dutoit veut retrouver la D1A avec Deinze : "Un challenge excitant dont j'avais besoin"

Présent au KVO Ostende depuis 2017, le portier français a quitté le club côtier cet été pour rejoindre Deinze.

En fin de contrat du côté d'Ostende, William Dutoit a paraphé un contrat de trois saisons à Deinze. "Je suis allé jusqu'au bout de mon contrat avec le KVO, puis les coachs m'ont demandé de rester encore un peu, mais je n'étais plus couvert. C'était dangereux, j'en ai averti le président exécutif du club, Gauthier Ganaye. Ce dernier a dit qu'il comprenait et qu'il était possible qu'il me propose un nouveau contrat, mais que si entre-temps je m'engageais ailleurs, alors il me souhaitait bonne chance", nous confie William Dutoit qui revient sur son passage au KVO.

"Mon séjour à Ostende a été merveilleux les six premiers mois : playoffs 1, finale de la Coupe, les préliminaires de l'Europa League contre l'Olympique de Marseille. Puis ça va vite dans le football et malheureusement nous sommes devenus une équipe qui jouait le maintien. Puis ma situation personnelle n'était jamais claire, j'ai vécu des montagnes russes et c'était parfois beaucoup de frustration. Néanmoins, je ne veux retenir que le positif de mon passage sur le Côte", explique le nouveau gardien de Deinze.

Les contacts entre l'ambitieux promu et le portier français se sont faits rapidement. "Le club m'a contacté très tôt via Kenny Victor qui officiait avant à Ostende. Il a fallu que ça fasse son chemin dans ma tête mais il était important pour moi que je me lève chaque matin avec un défi et apporter ma pierre à l'édifice d'un projet passionnant. Deinze m'a offert cette possibilité", explique l'ancien portier de Saint-Trond qui viendra partager son expérience. "J'espère leur apporter énormément et leur rendre leur confiance. Je vais faire ce que j'ai toujours fait, à savoir travailler dur, être humble et bien sûr arrêter les ballons", précise avec le sourire le joueur âgé de 31 ans.

Deinze est ambitieux et projette ni plus ni moins de rejoindre la D1A durant les prochaines années. "Cela prendra le temps qu'il faut mais le président veut monter le plus vite possible et j'ai confiance en lui. Réussir ce challenge serait juste magnifique, cela fait partie des raisons de ma signature. Un challenge excitant dont j'avais besoin. Je vais tout donner pour aider Deinze à y parvenir", a conclu William Dutoit.