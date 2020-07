🎥 Thierry Henry fustige l'attitude de ses joueurs

Le Français n'a pas aimé la performance de son équipe, l'Impact de Montréal, défait par New England Revolution (0-1) pour la reprise du championnat américain de football.

Battu pour la reprise de la Major League Soccer avec son club de l'Impact de Montréal par le New England Revolution (0-1), Thierry Henry n'a pas apprécié du tout ce qu'il a vu de son équipe et l'a fait savoir.

"On n’est pas là pour chercher des excuses, je n’ai pas du tout aimé l’attitude de l’équipe ce jeudi soir, on a perdu tous nos duels, on a perdu des ballons sans pression. Donc à partir de ce moment-là, ça devient difficile de gagner un match. Si tu rentres sur le terrain sans volonté et en faisant autant d’erreurs, tu ne peux pas gagner. New England a su en profiter et a marqué un très beau but. Bravo à eux mais on n'avait pas le fighting spirit. Se battre et ne pas perdre des ballons, cela un peu été notre truc depuis le début", a lâché Henry.