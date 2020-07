Charleroi, avec Gillet pendant 15 minutes, partage contre Courtrai

Le Sporting de Charleroi continue sa préparation pour la prochaine saison et n'a cette fois-ci pas pu l'emporter avant de retrouver Les Verts.

Après avoir battu le Sporting d'Anderlecht (1-0) et Zulte Waregem (2-1), les Zèbres se frottaient ce vendredi à Courtrai, autre équipe de la D1A.

Belhocine a continué de faire tourner son noyau et il avait aligné l'équipe suivante dès le départ: Penneteau, Busi, Diagne, Dessoleil, Morioka, Lazare, Kayembe, Benchaib, Nicholson, Tsadjout, et Gholizadeh.

La rencontre débute sur les chapeaux de roue puisque Courtrai ouvre le score assez rapidement, dès la 10ème minute. Penneteau commet une faute dans le rectangle, Stojanovic convertit le penalty (1-0).

Mais les Zèbres réagissent dans la foulée grâce à un bon centre de Tsadjout qui oblige Van Der Bruggen a marquer contre son camp (14', 1-1). Dans l'ensemble, les deux équipes se créent beaucoup d'occasions.

Les Zèbres sont bien plus solides en seconde période, et Guillaume Gillet fait son apparition à la 76' minute pour sa première sous le maillot bleu des Zèbres. Cependant, plus rien ne sera marqué.

Le prochain adversaire des Zèbres sera Saint-Etienne, le 15 juillet prochain.