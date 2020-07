Officiel: en fin de contrat à Virton, il signe au RWDM

Le milieu défensif évoluera à nouveau en D1B la saison prochaine, mais sous de nouvelles couleurs.

Après Tracy Mpati (Lokeren) et Nicolas Rommens (Roulers), un troisième joueur actif en D1B la saison dernière débarque au RWDM. Stélvio Cruz était sans contrat depuis le 30 juin et la fin de son aventure à Virton, il s'est engagé pour un an (avec option pour une année supplémentaire) avec le RWDM.

La saison dernière, il avait disputé 24 rencontres et inscrit sept buts avec Virton. Avant ça, il était passé par Dudelange, où il est resté cinq ans, et le Sporting Braga notamment. Un solide renfort qui pourra également s'appuyer sur son expérience internationale pour aider le RWDM dans sa découverte de la D1B: ancien international U21 portugais, Stelvio Cruz a également cumulé dix caps avec la sélection angolaise.