Antonio Conte s'exprime sur la blessure de Romelu Lukaku : "Espérons que ce ne soit pas grave"

Le Diable Rouge est sorti avant la fin du match face à Vérone jeudi soir et l'incertitude plane quant à sa participation à la prochaine rencontre.

L'Inter vit une fin de saison compliquée et voit le titre s'éloigner un peu plus. Face à Vérone, les hommes d'Antonio Conte ont été tenus en échec (2-2) et Romelu Lukaku a même été contraint de quitter le terrain.

Un changement qui a été forcé à cause d'une blessure. "Il a eu un problème au dos et aux adducteurs", a indiqué l'entraîneur de l'Inter après la rencontre.

"Espérons que ce ne soit rien de grave. C'est un joueur important pour l'équipe", a-t-il ajouté.

L'Inter aura bien besoin de l'apport offensif de Lukaku lors des prochains matches afin de tenter une remontée sur le podium de la Serie A.