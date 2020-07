"Un rêve devient réalité" pour Nathan De Medina

Le désormais ancien Hurlu va découvrir un championnat étranger pour la première fois de sa carrière et il n'a pas choisi n'importe lequel.

Pourtant laissé de côté par Bernd Storck lors de sa deuxième saison mouscronnoise, Nathan De Medina a retrouvé des couleurs sous les ordres de Bernd Hollerbach. Au terme d’une saison pleine, le défenseur, qui était libre de tout contrat, a été récompensé par un joli transfert vers la Bundesliga.

Une compétition qui le fait déjà saliver. "J’aime ce championnat et c’est un rêve qui devient réalité pour moi", explique-t-il sur le site de son nouveau club.

Et c’est avec le promu, l’Arminia Bielefeld, champion haut-la-main en D2 allemande, qu’il va découvrir son premier championnat étranger. "J’ai vu pas mal de matchs de Bielefeld cette saison et j’ai été séduit par le club et l’ambiance qui règne dans la SchücoArena", conclut Nathan De Medina qui a signé un contrat de trois ans avec le club allemand.