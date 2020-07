Le meilleur moment d'Alexis Saelemaekers à Milan: "Avec des supporters, ça aurait été encore plus beau"

Doucement en train de faire son trou dans l'effectif milanais, Alexis Saelemaekers savoure son début d'aventure en Lombardie.

Prêté en janvier dernier par le Sporting d'Anderlecht, Alexis Saelemaekers a apposé sa signature en bas d'un contrat définitif fin juin. Et il a fêté ça avec ses deux premières titularisations. Lors de deux chocs, remportés par le Milan AC, contre la Lazio, puis la Juventus.

Et la première de ces deux victoires est celle qui laisse les meilleurs souvenirs au jeune latéral belge. "La Lazio, c'était, jusqu'ici mon plus beau moment", confirme-t-il dans un entretien accordé au Nieuwsblad.

C'est en effet contre l'équipe de Jordan Lukaku qu'Alexis Saelemaekers a célébré sa toute première titularisation milanaise et il ne l'oubliera sans doute jamais. "Arriver dans un stade comme celui-là, parmi tous ses grands joueurs et être titulaire... Wow", s'émerveille-t-il. "J'ai, en plus joué un bon match, et nous avons gagné. Avec des supporters dans les tribunes, ça aurait été plus beau. Mais c'était quand même un sentiment magnifique."