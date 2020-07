Felice Mazzu perd son premier derby avec l'Union

Jour de reprise et jour de première, ce samedi, pour l'Union qui disputait la toute première rencontre de l'ère Felice Mazzu.

A un mois et demi de la reprise en D1B, les Unionistes entraient de plain-pieds dans leur préparation, samedi après-midi, sur la pelouse des voisins du Crossing Schaerbeek. Avec un nouveau visage sur le banc, Felice Mazzu, mais aussi avec quelques nouvelles têtes sur le terrain.

Les recrues estivales (Senne Lynen, Tibo Herbots, Deniz Undav et Christian Burgess) ont toutes eu droit à du temps de jeu, tout comme le Virtonais Victor Lapoussin, qui s’entraîne avec l’Union depuis le milieu de la semaine.

Mais ça n’a pas suffi pour offrir à Felice Mazzu sa première victoire. Tout juste promu en D3 amateurs, le Crossing Schaerbeek a surpris son voisin via un but de Yannick Loemba en toute fin de rencontre (1-0). Suite du programme mercredi pour les Unionistes qui se déplaceront à Genk, avant de croiser les chemins de l’AS Eupen (le 18 juillet) et d’Ostende (le 25).