🎥 Le câlin de José Mourinho à un Toby Alderweireld décisif et 'aux anges'

Pas franchement inspirés depuis la reprise, les Spurs ont attendu Arsenal et le derby pour s'offrir une prestation référence. Une victoire de prestige que Tottenham doit à Heung-Min Son, buteur et passeur, et à Toby Alderweireld qui a surgi au premier poteau pour faire tomber les Gunners.

Le Diable Rouge avait déjà trouvé le chemin des filets à Aston Villa, le 16 février, mais un but décisif contre Arsenal, c’est encore autre chose. "J’étais heureux d’être au bon endroit pour la mettre au fond. C’est un sentiment incroyable, malheureusement, nos supporters n’étaient pas là pour le célébrer avec nous, mais je suis aux anges", sourit-il, avec Heung-Min Son à ses côtés, au micro de Spurs TV. Et Toby Alderweireld, félicité par José Mourinho en pleine interview, a mis tout son cœur dans ce coup de tête-là. "Quand tu défends, tu sais que si un corner est bien tiré au premier poteau, il suffit de la toucher pour que ça soit dangereux et aujourd’hui, Sonny nous a montré que de bons centres peuvent poser de gros problèmes à n’importe quelle équipe." Tout profit pour les Spurs qui repassent devant Arsenal et reviennent à trois petites unités de la sixième place occupée par Wolverhampton et Leander Dendoncker. ¡CRACK! José Mourinho 🇵🇹 interrumpió la conferencia de prensa de Heung-Min Son y Toby Alderweireld, autores de los goles ⚽️ ante Arsenal, para felicitarlos por el triunfazo 2-1. Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 lucha por clasificar a un torneo internacional. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/MGJNZup7bY — GOLPERU #QuédateEnCasa (@GOLPERUoficial) July 12, 2020