Adebayo Akinfenwa et Wycombe vont découvrir la Championship

Wycombe Wanderers était une des équipes avec le plus faible budget de League One, mais le club du désormais légendaire Akinfenwa a su monter en Championship au terme de barrage contre Oxford. Ces derniers se sont imposés sur le score de 2-1.

Ce sera la toute première fois en 135 ans d'existence que le club évoluera à ce niveau et cela vaut aussi pour l'attaquant Akinfenwa. Souvent moqué sur les réseaux sociaux, ce dernier a un physique atypique mais reste un attaquant redoutable. Il va découvrir ce niveau pour la première fois de sa carrière après avoir évolué pour Wimbledon, Gillingham, Milwall ou encore Swansea City.

Ce dernier, sous le coup de l'émotion, a annoncé que la seule personne qui pourrait l'appeler pour faire la fête serait Jürgen Klopp.

📲 - "The only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp so we can celebrate together!"@daRealAkinfenwa may have just given the best post-match interview ever...😂pic.twitter.com/MAxCPgFZqq