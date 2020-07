🎥 Hazard, Courtois et le Real sont rois d'Espagne

Il fallait une victoire aux Merengues pour remporter le titre de champion d'Espagne, le 34Úme de leur histoire. Les hommes de Zidane n'ont pas tremblé.

Le Real avait besoin d'une victoire pour remporter le titre de champion d'Espagne. Et ce n'est pas Villarreal qui est venu contrecarrer les plans de la Maison Blanche.

De la première à la dernière minute, et devant un Courtois impeccable, les Merengues ont dominé la rencontre, l'ont contrôlée, bichonée, et remportée. C'est l'inévitable Karim Benzema, qui signe pour le coup son 20ème but de la saison, qui a ouvert le score.

Eden Hazard de son côté essaie, dribble, et même si sa condition physique ne semble pas parfaite, on sent chez le Diable Rouge une envie de bien faire, d'en découdre et de démontrer qu'il ne devient pas le joueur le plus cher de l'histoire du Real par....hasard.

Thibaut Courtois de son côté passe une soirée bien tranquille, même si son front est allé à l'encontre du genou d'un attaquant adverse. Arrive alors l'épisode du penalty. Une faute limite sur Ramos, un premier penalty tiré en deux temps entre Ramos et Benzema est annulé puisque le Français était trop tôt dans rectangle. lors KB9 vient calmement finir le travail lors de la deuxième chance (2-0).

PÉNALITÉ | Sergio Ramos et Karim Benzema pensaient bien faire, mais l'arbitre est intervenu. Cependant, Benzema a encore marqué. 😠#RealMadridVillarreal đŸ‡Ș🇾 pic.twitter.com/k4uRyZ5kAw — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 16, 2020

Dans les dernières minutes, Iborra rendra espoir à ses couleurs sur une super tête qui trompe Courtois mais c'est bien trop tard.

Les dés sont jetés, le Real est champion d'Espagne et c'est dans les livres d'histoire.