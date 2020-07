Le Torino démolit la Genoa et souffle dans la course au maintien

Le Torino a mis les bouchées triples pour atomiser le Genoa qui reste englué dans le fond du classement.

C'était un match à ne pas perdre mais surtout à gagner mais sur le terrain il n'y eu qu'une équipe, celle de Torino.

Le score n'est même pas sévère tant les coéquipiers de Belotti ont dominé le match de la tête et des épaules. Ils ont ouvert le score par Gleison Breimer avant de doubler la marque en seconde période par Sasa Lukic. L'inévitable Belotti a donné au score son allure définitive dans les arrêts de jeu (3-0).

Au classement, le Torino se donne un peu d'air avec 37 points, soit 7 de plus que sa victime du jour et 8 de plus que la première équipe à être sur un siège éjectable, c'est à dire Lecce.