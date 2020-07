Victoire pour Genk en amical face à l'Excelsior Rotterdam

Deuxième victoire en l'espace de trois jours pour les Genkois.

Genk affrontait l'Excelsior Rotterdam, club de D2 néerlandaise, dans le cadre de sa préparation. Après s'être imposé il y a deux jours contre l'Union (3-1), les Limbourgeois ont remis le couvert en s'imposant 4-1 contre l'Excelsior.

Hannes Wolf a aligné deux équipes différentes pour chaque mi-temps. À noter qu'Onuachu a effectué son grand retour après avoir été testé positif au Covid-19 et que Dessers a inscrit son premier but pour Genk. Les autres buteurs ont été Bongonda par deux fois et Borges.