Courte défaite de l'Excel Mouscron face au LOSC au Canonnier

L'Excel Mouscron recevait le LOSC ce samedi soir, dans la foulée de l'officialisation de la reprise du club par Gérard Lopez.

Pour l'occasion, le LOSC avait largement fait tourner, Christophe Galtier alignant ses jeunes (dont certains pourraient bien débarquer ... à Mouscron, à la suite du rachat de l'Excel par Gérard Lopez). Les Hurlus, de leur côté, sont en reconstruction, et se retrouvent rapidement menés sur un penalty de Xeka à la 3e minute.

Dans un match remuant des deux côtés, l'Excel ne parviendra pas à revenir dans la rencontre et le LOSC prendra l'ascendant dans le jeu mais Alessandro Ciranni se rappellera au bon souvenir des observateurs : le latéral, très suivi en Pro League, envoie un beau coup-franc sur la latte. La seconde mi-temps voit Simbakoli se faire refuser un but côté lillois, mais le portier du LOSC doit s'employer devant Brym et Mouscron reviendra dans le coup après l'heure de jeu.

C'est cependant Simbakoli, encore lui, qui tuera le match à la 76e (0-2). Mouscron sauvera l'honneur sous les yeux de son nouveau propriétaire, Cédric Omoigui ponctuant un beau travail de Charles-Andreas Brym, mais il y a du travail pour préparer la saison 2020-2021.