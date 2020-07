Gérard Lopez évoque Jonathan David : "Il correspond à notre projet"

La venue du propriétaire du LOSC à Mouscron était également l'occasion d'évoquer deux autres dossiers : ceux de Victor Osimhen et Jonathan David.

Gérard Lopez espérait y échapper et quitter le Canonnier sans que des questions soient posées au sujet de Victor Osimhen et Jonathan David. Concernant le Nigérian, pas de grande nouvelle de la part du propriétaire du LOSC : "Je ne vais rien dire à ce sujet, on le sait, il y a des négociations en cours". Victor Osimhen semblait en partance pour Naples, mais Liverpool se serait mêlé à la danse, notamment via l'agent du joueur.

Sur le sujet Jonathan David, Lopez s'est montré plus loquace. "Bien sûr, Jonathan David nous intéresse et j'ai cru lire que nous l'intéressions également", sourit le nouveau propriétaire du LOSC. "David est un joueur qui s'intègre bien, très bien même, au projet que nous mettons en place. Maintenant, c'en est encore au stade des négociations et vous savez comment ça se passe".