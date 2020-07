Première victoire pour l'Union de Mazzù

Le travail de Felice Mazzù commence à payer chez les Unionistes. Au terme d'une prestation solide, les Bruxellois ont récolté leur première victoire dans cette préparation.

La première période entre les Pandas et les Unionistes est engagée. Les duels sont nombreux et les deux équipes jouent de façon très compacte. Du coup, les occasions sont rares malgré une volonté d'aller de l'avant des deux côtés.

Après quelques possibilités dangereuses dans les deux camps, les Pandas vont trouver le poteau via Embalo qui avait presque tout fait parfaitement dans son un contre un face à Morris. Quelques secondes plus tard, c'est l'Union qui manque le coche tout d'abord par Brown puis par Lynen, qui fusille au-dessus du but.

L'Union grandit dans la rencontre

La pause apporte son lot de changements, des garçons comme Amara Baby ou encore Undav côté bruxellois entrent au jeu. Le premier aura la première belle occasion mais il se heurte à Kristiansen. Le second pour sa part n'aura aucun mal à tromper De Wolf après une belle action des visiteurs (0-1).

Nouvelle vague de changements, et Eupen veut prendre la rencontre en main. Embalo a un deuxième un contre un face au gardien adverse....toujours infructueux pour les Germanophones. L'Union va encore plus serrer les rangs, le bloc mis en place par l'ancien entraîneur de Charleroi empêche Eupen d'avoir des espaces et les visiteurs prennent largement le dessus. Casper Nielsen s'octroie même une belle occasion, mais Defourny détourne sa frappe.

Sur le corner qui suit, Hamzaoui dépose le ballon sur la tête rageuse de Kandouss qui double la marque (0-2). L'Union est récompensé de son match plein avec cette victoire et on a retrouvé sur le terrain ce qui fait la marque de fabrique de Mazzù: organisation, mentalité et solidarité. De bonne augure pour la suite. A Eupen, il reste encore du travail avant de reprendre la compétition.