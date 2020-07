Ivan De Witte furieux sur l'agent de Jonathan David : "Sournois et opportuniste"

L'interview de Jonathan David dans le journal français L'Equipe n'a pas plu à la direction gantoise. Les Buffalos y voient un coup de pression dirigé par l'agent du joueur.

Jonathan David y avait été d'une charge assez étonnante à l'encontre de la direction gantoise : "Le club a affirmé qu'il voulait me garder ou demander une somme déraisonnable. J'avais pourtant leur promesse qu'ils me laisseraient partir", lançait le Canadien. Des propos peu appréciés par Ivan De Witte, qui y voit une manipulation de la part de l'agent du joueur, Nick Mavromaras.

"C'est évident que quelqu'un a soufflé cette histoire à David. Ces propos ne sont pas dans sa nature, nous ne le connaissions pas comme ça", regrette le président gantois dans le Nieuwsblad. "L'agent du joueur essaie de nous mettre sous pression. C'est une façon opportuniste de toucher la plus grosse commission possible, de notre part comme de Lille. Et les commissions qu'il demande sont gigantesques".

Un comportement déloyal de la part de Lille

Mais le LOSC n'est pas étranger à ces écarts non plus : "David a déjà visité leur centre d'entraînement, leur a donné son accord ... sans notre approbation. C'est contraire aux réglementations de la FIFA. Nous ne nous attendions pas à un comportement si déloyal de la part d'un grand club comme Lille".