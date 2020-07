On ne remplace pas Zlatan !

On connait le caractère bien trempé de Zlatan Ibrahomovic. Stefano Pioli en a fait les frais ce samedi soir.

Quand Zlatan veut jouer, il joue. Sauf quand son entraîneur le remplace en cour de match. C'est c qu'il s'est passé ce samedi soir lors de la rencontre en l'AC Milan et Bologne, durant laquelle Alexis Saelemaekers a marqué son premier but.

Mécontent d'être remplacé, Zlatan a pris son coach en grippe: "La prochaine fois, sortez un de ceux-là, aurait lâché le Suédois, d'après les médias italiens, en pointant du doigt ses partenaires sur le terrain: "Je voulais marquer aujourd'hui."

Stefano Pioli a lui essayé d'éteindre l'incendie: "J'ai bien entendu qu'il disait quelque chose mais je n'ai pas compris".