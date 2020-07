Premier League : Tottenham balaye Leicester et file vers l'Europa League

Vainqueur de Leicester sur le score de 3-0, Tottenham est en pole position pour se qualifier en Europa League. A l'inverse, Leicester pourrait perdre sa place pour la Ligue des Champions.

Après la défaite de Norwich face à Burnley hier soir et celle de Bournemouth face à Southampton cet après-midi, la 37ème de Premier League s'est poursuivre avec une rencontre entre Tottenham et Leicester. Un match décisif dans la course à l'Europe puisque le premier tente d'arracher une place qualificative pour l'Europa League tandis que le second espère encore se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Finalement, la rencontre a été à sens unique. En effet, les Spurs se sont largement imposés face aux hommes de Brendan Rodgers grâce à l'ouverture du score de Heung-Min Son (6e) puis un doublé de Harry Kane (37e, 40e). Un premier acte réussi qui a permis à la formation londonienne de rentrer aux vestiaires avec un net avantage. Puis, par la suite, les hommes de José Mourinho se sont contentés de conserver leur avance pour finalement l'emporter sur le score large de trois buts à zéro.

Au classement, les Spurs passent devant Wolverhampton et retrouvent le Top 6. De son côté, Leicester redescend à hauteur de Manchester United (5e) qui compte désormais le même nombre de points (62) et la même différence de buts (28) que le champion d'Angleterre 2016. Sa place qualificative pour la C1 est donc plus que jamais menacée tandis que Tottenham semble proche de se qualifier pour la C3.