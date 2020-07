Un jeune défenseur du KV Malines agite l'Europe entière

Les Malinois sortent d'une excellente saison et plusieurs jeunes joueurs ont pointé le bout de leur nez. Il y en a un qui peut compter sur l'intérêt des cadors européens.

Le KV Malines a bien progressé depuis sont retour parmis l'élite belge, avec une coupe de Belgique à la clé et une belle sixième place la saison dernière. De plus, des jeunes comme Aster Vranckx et Issa Kaboré ont pris du temps de jeu, ou sont même devenus des titulaires.

C'est le cas de Kaboré, qui selon Het Laatste Nieuws, est suivi par plusieurs grands clubs européens: Lyon, Lille, Wolfsburg et Manchester City, via City group.

Le club entraîné par Wouter Vrancken serait vendeur contre une belle somme, alors que l'entourage du joueur insiste, quoi qu'il arrive, pour que Kabore reste en prêt une saison au FC Malines.