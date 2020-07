Bruges: pas de départ avant cette importante rencontre

Le champion en titre veut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs et prend des décisions en conséquence.

Bright Osayi-Samuel devrait débarquer au Club Bruges dans les prochaines heures, en provenance de QPR et contre un chèque tournant autour des 5 millions d'Euros. Cela ne veut pas pour autant dire que Dennis et Diatta vont directement prendre la poudre d'escampette.

Les deux joueurs devront attendre une rencontre: la finale de la coupe de Belgique, qui se jouera le 1er août, entre les Gazelles et l'Antwerp. Le champion veut en effet remporter le doublé coupe - championnat et a fait de la rencontre face au Great Old son premier objectif de la saison.

Une fois ce match passé, Krepin Diatta et Emmanuel Dennis pourront alors quitter le Club d'après Het Nieuwsblad. Le premier est suivi par des clubs de Bundesliha, alors que Dennis est dans l'oeil de Newcastle.