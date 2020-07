Vlap et Anderlecht veulent progresser: "Prendre le dessus sur le Club Bruges"

Michel Vlap a soufflé le chaud et le froid la saison dernière mais le Hollandais débute la nouvelle saison avec les dents longues... comme le Sporting.

Cette saison, le Sporting d'Anderlecht a une mission: faire mieux que la saison dernière. Les Mauves et Blancs étaient sur le point de manquer les playoffs 1 et la saison a été arrêtée par la crise du Coronavirus alors que l'équipe était dans une bonne forme. Michel Vlap se sentait mieux, et pour cette saison le Hollandais a des ambitions.

"Nous savons que le Club Bruges est une bonne équipe", affirme Vlap dans Het Laatste Nieuws. "C'était la meilleure équipe la saison dernière et ils ont mérité leur titre. Mais nous devons, à court terme, être devant eux. Il doit y avoir un vrai duel cette année, pas comme la saison dernière. Nous devons vraiment être un vrai concurrent pour Bruges".

Mais est-ce que la marche n'est pas trop grande? Vlap ne le pense pas: "Anderlecht doit au minimum terminer dans le top 3. Je veux jouer pour le titre cette année. La saison dernière ce n'était pas bon, il faut être honnête. Mais il ne faut pas oublier que c'était un nouveau projet, avec beaucoup de jeunes joueurs. Cela prend du temps. Je pense que nous serons prêts. Contre Saint-Etienne, j'ai vu de belles choses dans l'équipe. Puis quand la confiance est là...."